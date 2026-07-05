Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਮੁੜ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼: ਬਾਊਪੁਰ ਜਦੀਦ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਗੌਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ

ਮੁੜ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼: ਬਾਊਪੁਰ ਜਦੀਦ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਗੌਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ

Sultanpur News: ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਆਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਜਦੀਦ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਗੌਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 05, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:12 PM IST
ਮੁੜ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼: ਬਾਊਪੁਰ ਜਦੀਦ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਗੌਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ: ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
Sri Akal Takht Sahib1 hr ago
2
amritsar news1 hr ago
3
FIFA World Cup4:13 AM IST
4
punjab weather2:56 AM IST
5
ajj da hukamnama1:52 AM IST