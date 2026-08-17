/ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇਗੀ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ

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Punjab Ration Card Fees: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।