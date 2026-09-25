/ਲੈਬਰਨ ਟੈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

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Ropar News(ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੇਲ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਲੈਬਰਨ ਟੈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਤਨ ਕੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਚੋਪੜਾ ਫਾਰਮਰ ਡੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਫੇਅਰ ਅਤੇ ਰਮਨ ਸੋਫਤ ਫਾਰਮਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜਾਮ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਟਲ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨ ਕੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਚਾਵਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਬੀਐਸ ਸਤਿਆਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਐਚਪੀਐਸ ਧਾਮੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡੀਨ ਅਤੇ ਵਿਮਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਚੀਫ ਐਗਜੀਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨ ਸੋਫਤ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰਵਿੰਦ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵੁਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।