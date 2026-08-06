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  • /ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੂਡਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੂਡਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਨੂਡਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 06, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:55 AM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੂਡਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਨੂਡਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛਾਪਾ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ
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