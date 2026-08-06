ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੂਡਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ

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Ferozepur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨੂਡਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂਡਲ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨੂਡਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਨੂਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਡਲ ਅਸਵੱਛ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨੂਡਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।