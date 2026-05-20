Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3223802
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਡਰੱਗ ਆਈਸ ਤੇ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Ferozepur Police Drug Bust News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 20, 2026, 03:47 PM IST

Trending Photos

50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਡਰੱਗ ਆਈਸ ਤੇ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Ferozepur Police Drug Bust News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਕੀ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਨੇਹਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਓਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਵਿੱਚ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ।

ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਆਈਏ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਿਲੋ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਾਂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਤੇ ਅਸਲਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਡਰੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼; ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝਿਆ

 

TAGS

Ferozepur Police Drug Bust10 kg heroin seized2 kg ICE drug recovered

Trending news

Ferozepur Police Drug Bust
50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਡਰੱਗ ਆਈਸ ਤੇ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Ludhiana Vigilance News
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ PSPCL ਦੇ ਸਾਬਕਾ CMD, EX ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
panchayati raj election
कांगड़ा में पंचायती राज चुनावों की तैयारियां पूरी, 26 मई से तीन चरणों में होगा मतदान
mandi news
IGMC में भोजन महंगा होने पर राकेश जम्वाल बोले- अस्पताल सेवा केंद्र, कमाई अड्डे नहीं
ATM Robbers in Ludhiana
ਏਟੀਐਮ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਇਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜੇ; ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ
Barnala Bandh Call
ਬਰਨਾਲਾ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ; ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
Kurali Kidnapping Case
ਕੁਰਾਲੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਿਕਵਰ
Punjab Roadways Employees Protest
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Heroin Smuggling Module Busted
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
School Vacation 2026
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ