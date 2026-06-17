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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ; 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

Ferozepur News: "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਅਤੇ "ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 17, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:27 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ; 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ; 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
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