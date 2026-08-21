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ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ; ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਸੁੰਨਸਾਨ

Punjab Bandh: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:49 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ; ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਸੁੰਨਸਾਨ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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