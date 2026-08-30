Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

Ferozepur Murder: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਵਿੱਚ AAP ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 30, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:14 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
2
3
4
5