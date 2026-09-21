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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, 2 ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰ; CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਘਟਨਾ

Murder News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੱਖੂ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 21, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:38 AM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, 2 ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰ; CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਘਟਨਾ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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