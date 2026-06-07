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ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ

Abohar Hotel Death News: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਬੋਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 07, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:31 PM IST
ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ
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