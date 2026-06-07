ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ

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Abohar Hotel Death News: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਬੋਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਦੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਬਲ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੀਰਨ ਨਗਰੀ ਸੈਕਟਰ 6, ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਆਰ. ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਦੁਲਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਪਟੇਲ ਫੋਸ਼ੇਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬਲ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੋਟਲ ਸਨਬੀਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੰਬਰ 104 ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਦੁਲਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਬੈਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।