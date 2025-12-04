Tarn Taran Encounter: ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ

Tarn Taran Encounter: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਵੈਰੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।
Tarn Taran Encounter: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਵੈਰੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਿਸ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।