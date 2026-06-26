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ਫੀਫਾ ਨੇ ਆਲ ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

FIFA Suspends Nepal FA News: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਫੀਫਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਾਨਤਾ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 26, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:57 AM IST
ਫੀਫਾ ਨੇ ਆਲ ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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