ਫੀਫਾ ਨੇ ਆਲ ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

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FIFA Suspends Nepal FA News: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਫੀਫਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਾਨਤਾ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੁੱਟਬਾਲ (ਫੀਫਾ) ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐਨਐਫਏ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਏਐਨਐਫਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੀਫਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14(1)(i) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 14(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਏਐਨਐਫਏ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਏਐਨਐਫਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਫਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਐਫਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਐਨਐਫਏ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਅਤੇ ਏਐਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਏਐਨਐਫਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੀਫਾ ਜਾਂ ਏਐਫਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਚਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਐਨਐਫਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਪਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਫੀਫਾ ਕੌਂਸਲ ਅਗਲੀ ਫੀਫਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੀਫਾ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਖਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਫਾ ਨੇ ਏਐਨਐਫਏ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।