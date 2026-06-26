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FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Z ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਾਥ

FIFA World Cup 2026: Z ਆਪਣੇ Unite8 Sports ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ZEE5 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਮੈਚ, ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ੋਅ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਮੈਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 26, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:19 PM IST
FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Z ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਾਥ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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