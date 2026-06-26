/FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Z ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਾਥ

राज्य चुनें
FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ZEE Entertainment Enterprises Ltd. ('Z') ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ 'Z' ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ Lenovo, Ceat, Jaguar Land Rover, Adidas, Zydus ਅਤੇ JBL ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ Mahindra (Co-Presenting Sponsor), Diageo (Co-Powered by Sponsor), Apple ਅਤੇ Pernod Ricard ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ FIFA World Cup 2026™ ਦੌਰਾਨ 'Z' ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
'Z' ਆਪਣੇ Unite8 Sports ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ZEE5 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਮੈਚ, ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ੋਅ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਮੈਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ FIFA World Cup 2026™ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਮਨੀ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਨੀਕ ਰੀਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ZEE5 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ Unite8 Sports 2 ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖੇਡ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮਾਹਿਰ, ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚ, ਹਾਫ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਕਆਊਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ZEE Entertainment Enterprises Ltd. ਦੇ ਚੀਫ਼ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ (Advertisement Revenue) ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIFA World Cup ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32, ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ 'Z' ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।