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Fifa World Cup 2026 Neymar Injury Update: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਕਾਰਲੋ ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇਮਾਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ-2026 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। 34 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਨਹਟਨ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਕਾਰਲੋ ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੇਮਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਾਰਲੋ ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁਨਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਨੇਮਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2023 ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਫਿਟਨੈਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਲੱਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੋਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
ਨੇਮਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਉਸਨੂੰ ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਰਦਰਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 2-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 28 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2014 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਬੁਆਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਰੀਓ 2016 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਮਾਰਾਕਾਨਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਮਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਮਾਰ 2018 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।