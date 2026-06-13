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ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੇਮਾਰ ਮੋਰੋਕੋ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ

Neymar Injury Update: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਕਾਰਲੋ ਐਂਸੇਲੋਟੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇਮਾਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ-2026 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 13, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:55 PM IST
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੇਮਾਰ ਮੋਰੋਕੋ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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