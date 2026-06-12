/ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼; ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ

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FIFA World Cup 2026 News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਸਟਾਡੀਓ ਐਜ਼ਟੇਕਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਟਾਰ ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨੇਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਨਵੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ।
ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸੀਜ਼ਰ ਮੋਂਟੇਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੇਪੇਲੋ ਸਿਥੋਲ ਅਤੇ ਥੈਂਬਾ ਜਵਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਂਟੇਸ ਨੇ ਸੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਪੇਪੇਲੋ ਸਿਥੋਲ ਨੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਗੁਟੀਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ। 84ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਥੈਂਬਾ ਜਵਾਨੇ ਅਤੇ ਅਲਵਾਰਾਡੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਅਲਵਾਰਾਡੋ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਟੇਬੋਹੋ ਮੋਕੋਏਨਾ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਨੂੰ ਫਾਊਲ ਲਈ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਉਲ ਹਿਮੇਨੇਜ਼ ਨੇ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਰਾਉਲ ਹਿਮੇਨੇਜ਼ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ 1998 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇਖੇ ਗਏ।