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ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਂਪਾਈ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Amritsar Bus Stand Fight News: ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਹੋ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 19, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:43 AM IST
ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਂਪਾਈ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਂਪਾਈ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
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