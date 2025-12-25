Advertisement
Amritsar News: ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੋਏ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥੀ; ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:25 PM IST

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇਮਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਜਿਮ ਮੈਨੇਜਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਹੈਲੋ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।" ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ।

ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ  ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 100% ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੀਡ ਬਣਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਈ।"

ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਮ ਦੀ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜੋ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਸਾਥੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, 'ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ।' ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਨੇਮਪਲੇਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੇਮਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, "ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨੇਮਪਲੇਟ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ।" ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਮ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

