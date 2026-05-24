ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

Malerkotla Financier Murder News: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਕੰਗਣਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਮਹਿਜ਼ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਦਰ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਪੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।