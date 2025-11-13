ਲਾਲ ਈਕੋਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੰਡਾਵਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ!

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਈਕੋਸਪੋਰਟ (DL 10 CK 0458), ਖੰਡਾਵਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Trending Photos
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਖੰਡਾਵਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡੀਐਲ 10 ਸੀਕੇ 0458 ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਆਈ20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡਾਵਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।