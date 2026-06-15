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ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸਈ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Ludhiana Engineer Assault News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 15, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:55 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸਈ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸਈ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
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