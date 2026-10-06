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ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR; ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ SDM ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ

Khanna News: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ SDM ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪਰਮ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Oct 06, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 08:24 PM IST
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR; ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ SDM ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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