/ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮਿੱਤਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ; ਫਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਸੇਕਿਉ

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Mittal Hospital Fire Tarn Taran News (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ): ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਿੱਤਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਧੂੰਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਲਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਈ। ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਦਦ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਧੂੰਏਂ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 13 ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਪਰਣਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂੰਆਂ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।