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ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਰਨੇਟਰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ; ਹਫੜੀ-ਦਫੜੀ ਮਚਣ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ

Ludhiana School Fire News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਰਨੇਟਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 08, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:42 PM IST
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਰਨੇਟਰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ; ਹਫੜੀ-ਦਫੜੀ ਮਚਣ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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