Ludhiana Fire News: ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਤੇ 29 ਐਲਸੀਡੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

Ludhiana Fire News: ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਛਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਿਲਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:08 AM IST

Ludhiana Fire News: ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਛਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਿਲਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟੀਆਂ ਇਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਆਟੋ, ਜਿਸ 'ਚ 29 ਐਲਸੀਡੀ ਟੀਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ।

ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਦੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਾਇਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11:38 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

