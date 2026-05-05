ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ

Fazilka News: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 05, 2026, 10:50 AM IST

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ

Fazilka News: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖਾਸ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੜ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਸੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

