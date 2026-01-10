Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3069975
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, 9 ਨਾਮਜ਼ਦ

Kapurthala Firing News: ਪੀੜਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ “ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ” ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:24 PM IST

Trending Photos

ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, 9 ਨਾਮਜ਼ਦ

Kapurthala Firing News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਮਰਣ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਿੱਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 9 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 42 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੀੜਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ “ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ” ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਤੀਜੇ ਮਹਿਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਮਰਣ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਿਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਣ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਣ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਿਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਣ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਿਮਾ ਸਮੇਤ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ, ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

Kapurthala newsfiring newspunjabi news

Trending news

makar sankranti 2026
23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਯੋਗ! ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
Bilaspur News
बिलासपुर में लोकल हॉलिडे विवाद मकर संक्रांति की अनदेखी पर भड़के मंत्री राजेंद्र गर्ग
Ludhiana Nesws
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੇਤਭਰੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ FIR ਦੀ ਮੰਗ
Una News
विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन पर कांग्रेस फैला रही भ्रम: भाजपा विधायक सतपाल सत्ती
Haripurdhar Bus Accident
बस हादसा: ओवरलोडिंग, फिसलन और सिस्टम की लापरवाही ने ली 14 जानें, वीडियो ने खोली पोल
EPFO new update
PF ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ! ਇਸ ਐਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ, EPFO ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ
Mansa News
9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
Ludhiana Firing
ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਉਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ
Kullu News
मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, भूख हड़ताल का ऐलान
amritsar news
ਫੁਲਕਾਰੀ WOA ਵੱਲੋਂ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ