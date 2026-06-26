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ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ

Batala Firing News: ਬਟਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 26, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:39 AM IST
ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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