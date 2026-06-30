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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

Gurdaspur Firing Incident: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 30, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:41 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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