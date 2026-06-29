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ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Khanna Firing Incident News: ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲੜਾ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 29, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:00 AM IST
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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