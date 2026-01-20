Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3080178
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

Dasuya firing incident: ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:50 AM IST

Trending Photos

ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

Dasuya firing incident: ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਸੂਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੇਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਖੇਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਠ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਲਾ ਸੀ। ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਹਿਗਾ, ਥਾਣਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਹਿਗਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਏਕੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਹਿਗਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ CA ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ SIT ਛਾਪੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਬਲ-ਬੈਰਲ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਜਾਂ ਨੌਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਦਸੂਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ; ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ

 

TAGS

Dasuya firing incidentLand dispute firing Dasuyapunjabi news

Trending news

Dasuya firing incident
ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
Saina Nehwal retirement
ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ ਨੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Punjabi Youth Canada Death
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ; ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ
Harpal Cheema
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
DGP Suspend News
ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਅੱਤਲ; ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
Akshay Kumar car accident
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
Punjab Cold Wave Alert
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਇਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਜਨਵਰੀ 2026
#CM Bhagwant Mann #punjabnews
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
Heart Blockage Symptoms
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਮ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ