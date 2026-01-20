ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

Dasuya firing incident: ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ।
Dasuya firing incident: ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਸੂਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੇਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਖੇਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਠ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਲਾ ਸੀ। ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਹਿਗਾ, ਥਾਣਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ, ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਹਿਗਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਏਕੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਹਿਗਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਬਲ-ਬੈਰਲ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਜਾਂ ਨੌਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਦਸੂਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
