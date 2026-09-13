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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

Amritsar Firing News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭਾਗੂਪੁਰ ਛੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 13, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:17 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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