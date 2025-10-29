Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2980065
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ AAP ਆਗੂ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ

AAP leader Nitin Nanda firing News: ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:03 PM IST

Trending Photos

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ AAP ਆਗੂ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ

AAP leader Nitin Nanda firing News: ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਪਿੰਡ ਅਗਮਪੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ।

TAGS

AAP leader Nitin NandaNitin Nanda firingSri Anandpur Sahib firing

Trending news

AAP leader Nitin Nanda
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ AAP ਆਗੂ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ
Shutrana news
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ 11 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Bilaspur News
मां की डांट से नाराज 10 वर्षीय बच्ची ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर की शिकायत
amritsar news
ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਕੀਤਾ ਬੰਦ; ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਮ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू ने केंद्र से 150 स्वचालित मौसम केंद्र और डॉप्लर रडार लगाने की रखी मांग
Kirshanu Sharda Remand
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ
Lehragaga news
ਮੂਣਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਤੋਲਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਆੜ੍ਹਤੀਏ
Diljit Dosanjh Threat News
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
Chani Nattan House Firing
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਲਾਰੈਂਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Mansa Bandh
ਮਾਨਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ; ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ