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ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿੱਦੋਵਾਲੀ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ

Majitha AAP Leader Firing News: ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 19, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:21 AM IST
ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿੱਦੋਵਾਲੀ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿੱਦੋਵਾਲੀ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ
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