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ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ

Akali leader Firing News: ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਬਰੇਟਾ ਕਸਬਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਜਵੰਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 14, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:41 PM IST
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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