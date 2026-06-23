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ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ 'ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ

Firozpur News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 23, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:31 PM IST
ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ 'ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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