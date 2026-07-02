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ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ੋਰ

Punjab Rain News: ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 02, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:00 AM IST
ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ੋਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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