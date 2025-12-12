ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ

Mohali News: ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, PILBS ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ।
Mohali News: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੈ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (PILBS), ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ "ਪਹਿਲੀ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ" ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ PILBS ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉੱਨਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।" ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਹੈ: "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।" ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਹਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਏਗੀ!