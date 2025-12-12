Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3038597
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ

Mohali News: ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, PILBS ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:17 PM IST

Trending Photos

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ

Mohali News: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੈ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (PILBS), ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ "ਪਹਿਲੀ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ" ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ PILBS ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, PILBS ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। PILBS ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉੱਨਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।" ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਹੈ: "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।" ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਹਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਏਗੀ!

TAGS

Mohali Government HospitalLiver Transplantpunjabi news

Trending news

Mohali Government Hospital
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ
mandi news
युग हत्याकांड: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
Buddha Dariya
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਜੀਵਤ
mole on forehead
ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਸੰਕੇਤ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਮੁਦਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ
Punjab government
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਰਡ 12,55,700 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਲੀ ਜ਼ੋਨ
Shivraj Patil
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਦਾ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ
muktsar sahib
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੀ ਲਾਪਤਾ
Room Heater Side-effects
ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
Vinesh Phogat
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
Tarn Taran News
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ‘ਚ ਬਦਲੀ ਦੋਸਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ