Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3123310
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Pungrain Inspector Booked: ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਮੁਨੀਮ ਸਮੇਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 03:13 PM IST

Trending Photos

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Pungrain Inspector Booked: ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਤੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਮੁਨੀਮ ਸਮੇਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਪਕੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੋਨੀ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਦਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਜਾਮਾ-ਕੁੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮੌਰਚਰੀ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ BJP ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

TAGS

Pungrain Inspector BookedMansa Youth Death Casepunjabi news

Trending news

Former Sarpanch Death
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ
dharamshala news
हिमाचल में लंबे ड्राई स्पेल से बढा पेयजल संकट, मार्च से ही आ सकती है दिक्कत
Manipur
ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ
Shimla News
दिल्ली-शिमला पुलिस विवाद के बाद बड़ा खुलासा! हिमाचल पुलिस का आधिकारिक बयान वायरल
Joginder Singh Ugrahan
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
Mohali Police
ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
SGPC Office Dress Code
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਜਾਮਾ-ਕੁੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ
Jordan Sandhu Threat
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋਰਡਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
Shimla News
दिल्ली-शिमला पुलिस का हाई-वोल्टेज ड्रामा, कौन हैं वे 3 युवा कांग्रेस नेता?
Gurpreet Singh
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ