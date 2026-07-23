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ਗੱਗੋਮਾਹਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ;ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ

Amritsar Heavy Rain News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗੱਗੋਮਾਹਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 23, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:04 PM IST
ਗੱਗੋਮਾਹਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ;ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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