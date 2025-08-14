ਸਤਲੁਜ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈਡ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ

Ferozepur News: ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸੈਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Ferozepur News: ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸੈਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ।"
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈਡ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"