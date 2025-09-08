ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, PAC ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਜੀਟੀ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ

Ludhiana News: ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਮੈਂਬਰ PAC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2019, 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੜ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ।
Trending Photos
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੜ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਮੈਂਬਰ PAC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2019, 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੜ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ। PAC ਨੇ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਹੜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 8 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੜ ਆਇਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਕਰਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 1990 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਹੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ।
PAC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਚਾਲਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ PAC ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਮੈਂਬਰ PAC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
PAC ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।