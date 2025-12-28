Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3055921
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ

Punjab Weather: ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਪੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:43 AM IST

Trending Photos

Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ  ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਣੀ ਪੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਜਿਬਿਲਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਪੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ , ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਕਰੀ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGS

punjab weather

Trending news

punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 28 ਦਸੰਬਰ 2025
jalandhar news
ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ; ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ
Punjab jails news
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ "ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਲ" ਰਿਹਾ 2025 : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ "ਸੁਧਾਰ ਘਰ"
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ; ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
Fatehgarh Sahib News
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼
Nahan news
102 और 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी
ropar news
ਚੋਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਪੜ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਸਥਿਤ ਪੁਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ; ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਗਾਇਬ
Mansa news
ਯੂਪੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਨਿਕਲਿਆ
bathinda news
ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਸ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ