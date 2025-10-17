Advertisement
ਸਾਬਕਾ DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ

Mohammad Mustafa son dies: ਮੁਸਤਫਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹ ਚੁੱਕੀ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:40 PM IST

Mohammad Mustafa son dies: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਮਹਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਲ ਮੁਸਤਫਾ (35) ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਸਤਫਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਨਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।

