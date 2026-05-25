ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ

SL Akshay Death News: ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਸਐਲ ਅਕਸ਼ੈ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Trending Photos
SL Akshay Death News: ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਸਐਲ ਅਕਸ਼ੈ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਅਕਸ਼ੈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਐਸਸੀਏ ਥਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਫਾਇਰ ਸੀਸੀ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਕਸ਼ੈ 2014-15 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।
ਅਕਸ਼ੈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਐਸਐਲ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ 2011 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਛੇ ਫਸਟ-ਕਲਾਸ, ਤਿੰਨ ਲਿਸਟ ਏ ਅਤੇ ਨੌਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ 18 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 89 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 11 ਦੌੜਾਂ ਹਨ। ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਐਸਐਸਐਲ ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਲ ਅਕਸ਼ੈ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਜਨੂੰਨ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਕਸ਼ੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੇਐਸਸੀਏ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੇਐਸਸੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।