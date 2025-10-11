Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2957605
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

Sukhpal Singh Nannu Join Shiromani Akali Dal: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 05:39 PM IST

Trending Photos

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

Sukhpal Singh Nannu Join Shiromani Akali Dal: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਨੂ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Ferozepur newsSukhpal Singh NannuShiromani Akali Dal

Trending news

Paonta Sahib news
पांवटा साहिब में पत्नी को गाली देने पर दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतारा
Barbados
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 68ਵੀਂ ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
Ludhiana
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Nahan news
नाहन में बिजली बोर्ड पेंशनरों ने सरकार से लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की उठाई मांग
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana
PM मोदी ने की 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' की शुरुआत, बिलासपुर हिमाचल का एकमात्र जिला
ASHA workers
त्योहारों के मौसम में आर्थिक तंगी से जूझ रहीं आशा वर्कर्स, 5 महीने से नहीं मिला वेतन
Sultanpur Lodhi
ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ
moga news
ਮੋਗਾ CIA ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 7.52 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 6 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Derabassi news
ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ 'ਚ ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ
punjab cm bhagwant mann
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ