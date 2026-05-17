ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ; ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ

Former Sarpanch attacked News: ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਉਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇਂ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 307 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ,ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ
ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 22 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ।
ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਐਕਟਿਵਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।