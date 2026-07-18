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ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟ ਮਗਰੋਂ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SHO ਗੁਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Gurjinderjit Singh Nagra Arrest: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਆਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 3.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 18, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:59 AM IST
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟ ਮਗਰੋਂ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SHO ਗੁਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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