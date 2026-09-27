/ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ

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Ravneet Singh Bittu Death Threat News: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਟਸਐਪ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਲਿਕ ਐਲੇਕਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ +92 328 415 7075 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ "ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡੱਬਾ" ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਅਗਲੇ 5, 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਝਾਂਗਵੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।