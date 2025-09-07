ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2911880
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

CM Bhagwant Mann health update: ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:01 AM IST

Trending Photos

ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

CM Bhagwant Mann health update: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਿਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।

 

TAGS

fortis hospitalCM Bhagwant Mannpunjabi news

Trending news

fortis hospital
ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
amritsar news
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
Sajjan Kumar
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ
Sultanpur Lodhi
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਖਿਜਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਸਤੰਬਰ 2025
Mohali News
ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Gurdwara Baba Gurditta Ji
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਡਿਓੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ
Minister Virender Goyal
ਹੜ੍ਹ ਉਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਨਾਕਿ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ- ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ
Punjab Congress
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ; ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਕਾਬੂ, ਦੋ ਫਰਾਰ
;