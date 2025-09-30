ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ

Rajvir Jawanda Health Update News: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Rajvir Jawanda Health Update News: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵਾਂਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਇਕ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੌਕਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਡੋਰਸਲ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਇਕ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਕਟਮਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।